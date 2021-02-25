فنانة شهيرة تهاجم نواب بعد حصولهم على لقاح كورونا:«جربانين»

الخميس، 25-02-2021
03:51 م
المصريون
هاجمت الفنانة
اللبنانية
الشهيرة أمل حجازي، عدد من نواب
البرلمان، بعد
حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد، واصفة إياهم بـ"مدودين وجربانين".
وهاجمت أمل هؤلاء النواب
عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي:
وكتبت: "كان لازم تاخدوا الـivermectin قبل العالم مش اللقاح! لأنه بينفع للدود وللجرب لأنكم مدودين وجربانين".
وكانت أمل قد أعلنت شفاءها وزوجها وأولادهما من فيروس كورونا قبل 10
أيام، وعلّقت: "اول يوم بعد الحجر وبعد شفائي انا وزوجي واولادي من كورونا
بفضل رب العالمين ..الله يبعد الامراض وكل شر عنكم جميعاً.. بحبكم".