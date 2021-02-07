بعد زواجه حلا شيحة.. مالا تعرفه عن معز مسعود رجل الـ 4 زوجات (فيديو)
معز مسعود
الأحد، 07-02-202107:49 مالمصريون
تعقد غدا الفنانةحلا شيحة قرانها على الداعيةمعز مسعود
وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ليسدل الستار على قصة ارتباطهما والتى شغلت الرأى
العام منذ فترة قصيرة وتحديدا فى سبتمبر الماضى.
ويأتي هذا بعد فترة من الشائعات والنفي حول علاقتهما، وفي
هذا الشأن والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد محطت هامة
في حياة الداعية المنتج، والتي تعد هذه رابع زيجة له، والثانية من داخل الوسط
الفني.
شاهد الفيديو: