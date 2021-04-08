الخميس 08 أبريل 2021
توقيت مصر 17:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ولي العهد يزف بشرى سارة لجميع السعوديين

«يوميات ونيس وأحفاده».. وفاة المخرج عبدالحميد أبوالمجد

«فوق الركبة».. زوجة سعد الصغير الثانية تظهر معه بفستان مثير

الموت يفجع محمد مجدي أفشة

بشرى سارة للسعوديين الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال

السجن المؤبد لـ محمود عزت نائب مرشد الإخوان

حقيقة إلغاء الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان

صدمة في الأهلي بعد ظهور أشعة علي معلول

السودان يعلن التصعيد بعد فشل مفاوضات سد النهضة

أحمد موسى منفعلًا: الإخوان سبب أزمة سد النهضة..ماذا فعل «مرسي»؟

ADS
 

فنانة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي

32021522540196354092
ف
 
الخميس، 08-04-2021 03:07 م المصريون

توقفت الممثلة التركية جانان إرغودار عن عملها في مسلسل "اتصل بمدير أعمالي" بعد اكتشافها أنها مصابة بسرطان الثدي.
وكشفت عن الأمر برمته صحيفة "ميليت" التركية.
إرغودير طلبت من منتجي مسلسلها إعطائها الإذن بأن تنفصل عن العمل، لتنطلق بالعلاج من مرضها.
تجدر الإشارة إلى أن جانان هي أم لطفل من زوجها الممثل كينان ايجي.
يذكر أن المسلسل الذكور يشارك فيه مجموعة من الممثلين ومشهورين في تركيا من بينهم الممثلة المسرحية عائشة نيل شامي والفنانة إحسان إيروغلو والممثل باريش فلاي.
والمسلسل من أكثر المسلسلات التركية التي تحظى بمشاهدة كبيرة.

 

إقرأ ايضا

wanes

«يوميات ونيس وأحفاده».. وفاة المخرج عبدالحميد أبوالمجد

606c54064236040703064d21

«فوق الركبة».. زوجة سعد الصغير الثانية تظهر معه بفستان مثير

Saudi-riyal-man

بشرى سارة للسعوديين الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال

أخبار متعلقة

فنانة

تزوجت من مسيحي .. ماتت بالسرطان .. القصة المأساوية لبطلة الإغراء المصرية

T1615578550812f9e740cdb772c438de188519aa260image.jpg&w=360&h=202&q=95&img

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتعلن استئصال ثدييها.. شاهد كيف أصبحت

Aen6IslhnD2LV024PCzF20C6EgqoddsiXXzefVza

هنادي مهنا تكشف حالتها وزوجها بعد إصابتهما بـ«كورونا»

Capture

ابنة نوال السعداوي تكشف عن مرضها المؤلم الذي ماتت بسببه

940

وفاة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض

6052a34c916ed

صدمة.. وفاة الفنانة ميادة بعد إصابتها بالمرض اللعين