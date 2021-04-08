فنانة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي

الخميس، 08-04-2021
03:07 م
المصريون
توقفت الممثلة التركية جانان إرغودار عن عملها في مسلسل "اتصل بمدير
أعمالي" بعد اكتشافها أنها مصابة بسرطان الثدي.
وكشفت عن الأمر برمته صحيفة "ميليت" التركية.
إرغودير طلبت من منتجي مسلسلها إعطائها الإذن بأن تنفصل عن العمل، لتنطلق
بالعلاج من مرض
ها.
تجدر الإشارة إلى أن جانان هي أم لطفل من زوجها الممثل كينان ايجي.
يذكر أن المسلسل الذكور يشارك فيه مجموعة من الممثلين ومشهورين في تركيا من
بينهم الممثلة المسرحية عائشة نيل شامي والفنانة إحسان إيروغلو والممثل باريش فلاي.
والمسلسل من أكثر المسلسلات التركية التي تحظى بمشاهدة كبيرة.