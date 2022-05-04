هجوم حاد على فنانة شهيرة بسبب صورة «مستفزة» من الحرم المكي

الأربعاء، 04-05-2022
11:16 ص
تعرضت الفنانة روجينا
لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل
الاجتماعي بسبب إقدامها على الترويج لمسلسلها الرمضاني القادم لعام 2023 من امام الحرم
المكي.
وكانت روجينا
ادت مناسك العمرة وتصورت امام الكعبة ونشرت
صوراً وهي تمسك بهاتفها الذكي وعليه صورة بوستر لمسلسلها المقبل المقرر لرمضان
2023 تحت اسم "ستهم" بمحاولة للترويج لعملها الفني.
وعلقت روجينا
على الصور قائلة: "بإذنك يا رب تجعل رزقنا
النجاح فى مسلسل ستهم رمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح رائعة الكاتب
ناصر عبد الرحمن للمخرج رؤوف عبد العزيز“.
وفور نشرها للصور قام متابعو الممثلة المصرية بالهجوم عليها
معتبرين انها لا تركز في العبادة في الاماكن المقدسة، وانها تقلل من احترام هذه الاماكن
من خلال اختيارها الاعلان عن مسلسلها القادم من داخل هذه الاماكن.