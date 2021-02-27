شاهد.. النسخة المغربية من ياسمين صبري تثير الجدل

السبت، 27-02-2021
01:29 م
محمد فضل
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، صوراً لعارضة الأزياء
المغربية
سكينة الرحباني، مشيرين إلى أنها صورة طبق الأصل من الفنانة ياسمين صبري
.
وفوجئت “الرحباني” بتداول صورها والمقارنة بينها وبين الفنانة
ياسمين صبري
من حيث الشبه بينهما ، فيما أوضحت “الرحباني” في تصريحات صحفية، أنها تريد
التأسيس لشخصية مستقلة ضمن إطار الأضواء خصوصاً أن دخولها إلى مجال التمثيل ليس مستبعداً
وهي تملك الموهبة الفطرية التي تؤهلها لمثل هذه المهمة بكل جدارة .
وتعد “الرحباني” من أبرز عارضات الأزياء المغربيات وقد توسعت
آفاق شهرتها وصولاً إلى عدد من الدول العربية وحتى أن ثمة عروض عمل وصلتها من مؤسسة
تعمل في مجال الموضة على مستوى أوروبا.