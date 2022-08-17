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فنانة شهيرة تصدم الجميع بما حدث ليلة الدخلة: «معرفش يعمل أي حاجة معايا»

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صفوة
Native
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الأربعاء، 17-08-2022 08:57 ص

كشفت الفنانة والراقصة " صفوة" تفاصيل صادمة عن ليلة الدخلة، من وزوجها الثاني الذي كان يكبرها بفارق عمر كبير لكنها تزوجته كونه وفّر لها كل الماديات.
وقالت في برنامج تلفزيوني : كنت أعمل كسكرتيرة وجاء رجل زار مقر عملي .. هذا الرجل كان يكبرني في السن وكان ميسورا للغاية .. وأعجب بي .. وأنا وافقت عليه بقلبي وليس عقلي .

وأضافت: اشترى لي شقة فخمة و حفل زفاف فوق الخيال ، وعندما ذهبنا للمنزل فوجئت إنه لديه مشاكل نفسية وجسدية ، كان مجرد صورة رجل ، وهذا تفاجأت به بعد الزواج لدرجة أن والدتي زارتني في اليوم التالي للزواج وتفاجأت أنني بنفس تسريحة شعر الزفاف .
وتابعت:"بدون ما أفكر وبدون ما أحبه اتجوزته وعملي فرح أسطوري وشقة فظيعة وكل حاجة فوق الخيال واتجوزني بعد آخر يوم في العِدة، وأخدني الإسكندرية نزورها وقعدنا في نادي ليلي وعجبتني من هنا الأجواء دي وخدت البدلة من الراقصة، وقعدت ألح عليه أشتغل راقصة وأدخل المجال الفني.

واشارت:"هو كان أكبر مني بكتير، وكان عنده مشاكل نفسية وبيهيس شويه ومشاكل جسدية واتفاجئت بالموضوع ده ليلة الصباحية، وقولت لأهلي عنده شبه إعاقة، وهو بقى حاسس بضعف ديمًا.

وكانت قد قالت  الفنانة صفوة، إنها والاكتئاب أصبحا صديقين، فما أن تقدم عملا وهي غير راضية عنه 100% أو ينجح عمل بشكل عادي إلا ويصيبها الاكتئاب، مشيرة الى أن الاستثناء كان في فيلم هي فوضى للمخرج الراحل يوسف شاهين وخالد يوسف.


وأضافت صفوة، أن فيلم هي فوضى حقق نجاحا ساحقا، ومع مخرجين تمنت المشاركة في مشهد واحد من أعمالهما، إلا أنها بعد أداء دورها في فيلم هي فوضى اعتزلت التمثيل لمدة 5 سنوات.
 

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