«العريس مطلعش راجل».. يترك عروسته في ليلة الدخلة (فيديو)
العروسان
Native
Teads
الإثنين، 25-07-202209:28 ص
في واقعة صادمة
ومؤلمة، قرر عريس ترك عروسةه والانفصال عنها في حفل زفافهما "ليلة الدخلة"، تلبية لرغبة أمه التي
رأت أن العروس "قبيحة".
وعلى الرغم من أن
الشاب التونسي خطب الفتاة وهي "يتيمة" دون معرفة أمه وأحبها، إلا أنه
بعد علم أمه وحضورها حفل الزفاف رأت أن العروس ليست جميلة كما كانت تراها في الصور
وطالبت ابنها بترك عروسةه، وبالفعل استجاب لها وغادر حفل الزفاف وسط صدمة العروس
والحاضرين.
وعبرت العروس لمياء
اللباوي، عن صدمتها من الحادثة، موضحة أنها "يتيمة"، وإنها
أنفقت أموالا طائلة، للتحضير لزفافها، غير أن العريس قد تركها.
ويشار إلى أن العريس
كان قد خطب الفتاة دون علم والدته، التي لم ترها سوى في الصور، غير أنها وبعد
دخولها الى قاعة الحفل طلبت من ابنها أن يغادر حفل الزفاف، بحجة أن العروس
"قبيحة".
واعتبر الجميع أن
العريس "مطلعش راجل"، نظرا لما فعله وتركه عروسةه في حفل الزفاف لتلبية
رغبة أمه.