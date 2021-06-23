فنانة شهيرة: عجز لساني عن وصفكم.. دينكم أيه وبتعبدوا مين؟

الأربعاء، 23-06-2021
02:21 م
أبدت فنانة
شهيرة غضب
ها، بعد حالة التردي التي يعيشها المواطنين وتراجع
الأوضاع الاقتصادية والصحية بشكل مُخيف.
وفي التفاصيل، فجرت الفنانة
اللبنانية المعتزلة أمل حجازي غضب
ها من الوضع
الصعب الذي يمر به لبنان بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع تواصل الإجتماعي،
وقالت فيه: "والله عجز لساني عن وصفكم انتو شو شو دينكم شو بتعبدوا؟ من حرقة قلب
بقلكن الله لا يسامحكن ولك الناس عم بتموت بلا ادوية ارحموا العالم الله شو بدو
يعمل فيكن كل واحد فيكن على حفة قبرو تفو عليكن واحد واحد وتفو على كل واحد بعدو
لاحقكن".
الجدير ذكره ان أمل تحرص بشكل مستمر على مناقشة الأوضاع الراهنة في صفحتها،
وكانت قد كتبت مؤخراً: "لبنان وشعبه غاليين على قلبي كتير مشاهد الذل ويلي عم
بصير باهل بلدي وبأهلي وجيراني واصحابي عم بدمرني ولكن ما باليد حيلة وكلت الأمر
إلى الله ورفعته اليه من ظلم الأرض إلى عدله حسبي الله ونعم الوكيل".