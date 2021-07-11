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فنانة شهيرة تبعث برسالة لخادم الحرمين وولي عهده.. ماذا قالت؟

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الأحد، 11-07-2021 11:53 ص

وجهت الفنانة التونسية الشهيرة لطيفة، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية.
وقالت لطيفة عبر حسابها على تويتر: “تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، حفظه الله، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكورة لبلدي الحبيب تونس، في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا”.
وتابعت الفنانة التونسية: “أدام الله عز المملكة العربية السعودية وحفظ قيادتها وشعبها”.
وقالت لطيفة في وقت سابق: “يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل إلي إحنا فيه”.
وتعاني تونس من أزمة صحية كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي وصل إلى إصابة 10 آلاف يوميًا ووفاة ما يقارب 200 حالة بشكل يومي، فيما أرسلت السعودية ومصر مساعدات طبية عاجلة لتونس لمساعدتهم في السيطرة على الوضع الصحي المتدهور.

 

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