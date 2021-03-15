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انفجار قنبلة حقيقية.. بوسف عمر يكشف ما حدث معهم في إعلان محمد رمضان

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انفجار قنبلة حقيقية.. بوسف عمر يكشف ما حدث معهم في إعلان محمد رمضان

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رمضان
 
الإثنين، 15-03-2021 09:44 ص

كشف الفنان يوسف عمر، الذي أُصيب في إعلان جمعه بالفنان محمد رمضان، إنهم وضعوا قنبلة تحته وكاد أن يموت.
وأكد يوسف عمر في حوار مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب، أنه كان يصور إعلانا للعبة وتعرض للإصابة في “مشهد القنبلة” وقال له المسؤول عن المتفجرات إنه يجب أن يقفز عندما يسمع كلمة “أكشن”.
وأشار إلى أنه كان يعلم بوجود قنبلة تحت قدمه لكنه لم يتوقع أن يتعرض للأذى بسببها، ولفت إلى أنه لم يسمع شيئا ولم ير شيئا بعد سماع كلمة “أكشن” مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من مشاكل في أذنه ولفت إلى أن رمضان قال له: “عاش يا بطل… المشهد جميل”.
وأضاف أن المتخصص المسؤول عن المتفجرات وجه أصابع الاتهام له مدعيا أنه قفز متأخرا، وأكد أنه لو لم يتأخر بالقفزة لكان قد مات.
 

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