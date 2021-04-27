فتاة تنام عند الضحك تنجو من الموت غرقًا داخل حمام السباحة

الثلاثاء، 27-04-2021
05:33 م
فتحي مجدي
تعاني "بيلا كيلمارتين
" من حالة طبية نادرة تجعلها تستغرق في النوم عندما تضحك.
لكن الأمر كاد يكلف "بيلا" وهي من "جريت بار" في برمنجهام ببريطانيا، حياتها بعد أن هزت رأسها في أحد النوادي الليلية وكادت تغرق في حمام السباحة
.
قالت بيلا: "أفقد السيطرة على كل عضلاتي، لكن فقط عندما أضحك. ركبتي تضعف، رأسي يتدلى. أنا واعية ومدركة وقادرة على سماع كل ما يحدث، لكنني لا أستطيع تحريك جسدي على الإطلاق".
وشخصت حالة الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا على أنها مصابة بالنوم القهري عندما كانت مراهقة بعد أن نامت في الامتحانات.
كما أنها تعاني من حالة مرتبطة تسمى الجمدة - وهي ضعف عضلي مفاجئ ناتج عن مشاعر قوية.
قالت: "لقد مررت مرات عديدة بفنجان ساخن من الشاي على نفسي لكني لم أستطع تحريك ذراعي لمنع الشاي من السقوط في كل مكان".
أضافت: "لا يمكنني التحكم في مكان حدوث ذلك، لذلك قد يكون الأمر مخيفًا للغاية".
قامت "بيلا" بأبحاثها الخاصة حول حالتها عندما كانت مراهقة بعد أن كافحت لإبقاء عينيها مفتوحتين في الفصل، واقترحت على طبيب عائلتها أنها يمكن أن تعاني من اضطراب النوم المزمن.
تم تشخيصها رسميًا قبل مغادرتها المدرسة في عام 2015 وبدأت في متابعة حالتها مع أخصائي وجد أنها مصابة بحالة "الجمدة" أيضًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار".
أضافت: "عندما بدأت الجمدة في البداية، شعرت بالدوار عندما ضحكت. ثم تقدمت بحيث تومض عيناي وتتدلى جفوني. لقد تقدم الآن إلى ضعف عضلي كامل عندما أضحك. إنه أكثر عندما يكون شيئًا لم أكن أتوقع أن يكون مضحكًا. إنها أكثر من مجرد ضحكة صغيرة".
قالت في الأمسيات التي قضتها في الجامعة: "كنت أتعب وأجلس ثم أنام في ملهى ليلي. حدث شيء مضحك مرة واحدة في المسبح - لا أعرف حتى ماذا - وانتهى بي الأمر بالضحك".
وتابعت: "ضعفت كل عضلاتي وبدأ رأسي يتدلى تحت الماء. لحسن الحظ ، علمت صديقتي بحالتي، لذا سبحت واضطررت إلى رفع رأسي فوق الماء حتى لا أغرق".
وأوضحت بيلا: "لم أكن أعرف أي شخص مصاب بالخدار عندما تم تشخيصي. لقد ساعدتني القراءة عن تجارب الآخرين حقًا، ولهذا أردت مشاركة قصتي".