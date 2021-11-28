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فتاة تفاجئ مبروك عطية على الهواء بشأن غشاء بكارتها.. كيف رد؟

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فتاة تفاجئ مبروك عطية على الهواء بشأن غشاء بكارتها.. كيف رد؟

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مبروك عطية
Native
Teads
الأحد، 28-11-2021 11:34 ص

فاجات فتاة الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، بسؤال محرج على الهواء، تقول فيه "فرحي كمان شهر وأنا مش عذراء ومخبية.. أعترف لخطيبي ولا لا؟
وأجاب الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، أنه لو تم الاعتراف بهذا الذنب للخاطب لن يكمل الزواج وسيفضح أمر هذه الفتاة مخطوبته، ناصحا الفتاة بأن تتوب إلى الله عزوجل بينها وبين الله على ألا تعود لمثل هذا الذنب مرة أخرى.
وأكد أن هذا ليس خداع ولا غش ولا تدليس ، لأنه لو اشترط البكارة في الزواج وظهرت غير ذلك فيفسخ العقد، منوها أنه لا يوجد أحد يشترط البكارة، وبالرغم من ذلك لا يجوز الاستهانة بأمر البكارة، فهي غش رباني اسمه "ختم ربنا" يقال "زفت إليه بخاتم ربها".
وأشار إلى أن الفضائح محرمة، مستشهدا بحديث النبي "كل أمتي معافى إلا المجاهرون" منوها أن الفضائح نوع من أنواع الجهر بالمعاصي.
 

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