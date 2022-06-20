الإثنين 20 يونيو 2022
توقيت مصر 16:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحت أمام الجامعة

فاجعة.. طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة بدم بارد أمام الجميع

شاهد.. أغرب ما فعله جزار بـ جمل بعد ذبحه

فتاة الميكروباص: قطع الكرسي وتحرش بمنطقة حساسة

قرار سعودي عاجل بشأن السفر إلى تركيا

فنانة معتزلة: «نفسي أرجع للتمثيل بالحجاب.. ومش عارفة أبطل التدخين»

شاهد.. عمرو أديب يرقص على الهواء

تسريب جنسي صادم.. ابنة «بايدن» تستحم معه وتخون زوجها

قرار كويتي بمنع مواطني 10 دول من دخول أراضيها

رجل مذبوح داخل سيارته في مدينة بدر.. فتش عن الزوجة الخائنة

ADS
 

فتاة الميكروباص: قطع الكرسي وتحرش بمنطقة حساسة

54007-21427143_180560789155213_1030823350493343591_o
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 20-06-2022 01:05 م

الواقعة تبدأ من مدينة نصر حيث ركبت إحدي الفتيات ميكروباص في طريق عودتها إلي منزلها بالمريوطية بالجيزة لم تكن تعلم أن هناك ذئبا بشريا يترصد بالسيدات في هذا الميكروباص.
 فما أن جلست حتي وجدت حركة غريبة في الكرسي الخلفي لم تكن تتوقع أن هناك شخص مريض يقوم بتقطيع الكرسي وإخراج الاسفنج والحشو بداخله إلا أنه بعد مرور فترة ١٠ دقايق وجدت أحدهم يضع يده من خلف الكرسي يحاول أن يمسك منطقة عفتها وما أن لامسها حتي صرخت من الخوف والرهبة من الذي يحدث فما كان إلا أن أوقف السواق السيارة علي صوتها ونزل مسرعا ليفهم ما حدث فوجدها منهارة وانهالت بالشتائم علي هذا المتحرش فقام بإمساكه فحاول دفعه إلا أن بعض الركاب ساعدوه وتم تسليمه للشرطة.

البداية  كانت بتلقي قوات الأمن بلاغا من الشاكية حيث انه اثناء رجوعها من عملها من مدينة نصر إلى سكنها قامت باستقلال ميكروباص من مكرم عبيد فوجئت بعد نزلة الدائري المريوطية بقيام المشكو فى حقه الذي كان جالسا في كنبة السيارة خلفها بوضع يده على الخلفية فقامت بالصراخ والامساك به وبسؤال المشكو في حقه انكر ما نسب إليه.

إحالة المتهم الي المحاكمة الجنائية
باشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيقات وأمرت بإحالة المتهم الي المحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرضها بالقوة بأن باغتها على حين غفلة من أمرها ملامسا موطن عفتها.

وشهدت المجني عليها في التحقيقات قائلة إن اللي حصل اني خلصت شغل ومروحة وركبت ميكروباص من شارع مكرم عبيد في مدينة نصر إلي ترسا بالجيزة واحنا في الطريق عند نازلة المريوطية على الدائرة حسيت ان في حد بيدخل ايده من بين مسند الظهر والقاعدة بتاعة الكرسي وبيلمس مؤخرتي بعد كده قمت بصتله بوشي وبصيت علي الشخص لاقيت انه بيعدل نفسه فاتأكدت ان هو كان بيعمل حاجة وقمت مطلعة موبيلي عشان اصوره فقام حاول يخبي وشه بس انا لحقت اصوره وقام نايم على دراعه، عشان وشة ميبنش وقام طالب من السواق انه ينزله علي جمب فا انا قمت ماسكه فيه وقولت له مش هسيبك وقام السواق ركن علي جمب عند كنيسة يوحنا في المريوطية وفضلت ماسكاه وحاول يهرب مني بس السواق مسكه قبل ما يحاول يجري لحد لما الشرطة جات واخدناه على القسم وده كل اللي حصل الكلام ده حصل عند نازلة المريوطية على الدائري دائرة القسم  انا كنت لوحدي ساعتها بس كان في ناس راكبه الميكروباص و انا ركبت من مكرم عبيد في مدينة نصر الي ترسا في الجيزة.

أقوال المتهم
وقال المتهم في التحقيقات انا كنت راكب من مكرم عبيد في مدينة نصر وركبت في الكرسي قبل الأخير ورا الآنسة وكنت ساند رجلي علي الكرسي بتعها لما الميكروباص جه ينزل من نزلة المريوطية لاقيت الانسة بتلف وبتبصلي جامد وبتقول لي انت اتحرشت بيا ومسكت في الزعبوت عشان كنت لابس سويت شيرت احمر غير اللي انا لابسه وقولت للسوق ينزلني وقام راكن عند كنيسة يوحنا ونزلنا والسواق وكان معاه راكب فضلوا مسكني لحد لما الشرطة جات واخدوني.
 

إقرأ ايضا

FVsbAgSWAAAW1mm

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحت أمام الجامعة

Capture

فاجعة.. طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة بدم بارد أمام الجميع

Capture

شاهد.. أغرب ما فعله جزار بـ جمل بعد ذبحه

أخبار متعلقة

220125-16169524000932141

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس: كان لبسها مغري جدًا وبرفانها جامد

قمر

شمس الكويتية تستنجد بالمملكة بسبب شاب سعودي.. ماذا فعل معها؟

ى

فيديو.. تضبط «الشيخ» في وضع مخل مع ابنتها بدرس تحفيظ القرآن

16428829552531018

بدولة عربية.. يخلع ملابسه تمامًا في الشارع ويتحرش بالفتيات

word-press-article-4-638x654

تحريات الأمن تثبت تحرش أحمد حسن بـ سما محمد والمحكمة تؤيد الحكم

2221945_1653566005

فتاة ميتة تبكي أثناء تغسيلها.. ومبروك عطية يفجر مفاجأة (فيديو)