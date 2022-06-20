فتاة الميكروباص: قطع الكرسي وتحرش بمنطقة حساسة

الإثنين، 20-06-2022
01:05 م
الواقعة تبدأ من مدينة نصر حيث ركبت إحدي الفتيات ميكروباص
في طريق عودتها
إلي منزلها بالمريوطية بالجيزة لم تكن تعلم أن هناك ذئبا بشريا يترصد بالسيدات في
هذا الميكروباص
.
فما أن جلست حتي وجدت حركة غريبة
في الكرسي الخلفي لم تكن تتوقع أن هناك شخص مريض يقوم بتقطيع الكرسي وإخراج
الاسفنج والحشو بداخله إلا أنه بعد مرور فترة ١٠ دقايق وجدت أحدهم يضع يده من خلف
الكرسي يحاول أن يمسك منطقة عفتها وما أن لامسها حتي صرخت من الخوف والرهبة من
الذي يحدث فما كان إلا أن أوقف السواق السيارة علي صوتها ونزل مسرعا ليفهم ما حدث
فوجدها منهارة وانهالت بالشتائم علي هذا المتحرش
فقام بإمساكه فحاول دفعه إلا أن
بعض الركاب ساعدوه وتم تسليمه للشرطة.
البداية كانت بتلقي قوات الأمن
بلاغا من الشاكية حيث انه اثناء رجوعها من عملها من مدينة نصر إلى سكنها قامت
باستقلال ميكروباص
من مكرم عبيد فوجئت بعد نزلة الدائري المريوطية بقيام المشكو فى
حقه الذي كان جالسا في كنبة السيارة خلفها بوضع يده على الخلفية فقامت بالصراخ والامساك
به وبسؤال المشكو في حقه انكر ما نسب إليه.
إحالة المتهم الي المحاكمة الجنائية
باشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيقات وأمرت بإحالة المتهم الي المحاكمة
الجنائية لاتهامه بهتك عرضها بالقوة بأن باغتها على حين غفلة من أمرها ملامسا موطن
عفتها.
وشهدت المجني عليها في التحقيقات قائلة إن اللي حصل اني خلصت شغل ومروحة
وركبت ميكروباص
من شارع مكرم عبيد في مدينة نصر إلي ترسا بالجيزة واحنا في الطريق
عند نازلة المريوطية على الدائرة حسيت ان في حد بيدخل ايده من بين مسند الظهر
والقاعدة بتاعة الكرسي وبيلمس مؤخرتي بعد كده قمت بصتله بوشي وبصيت علي الشخص
لاقيت انه بيعدل نفسه فاتأكدت ان هو كان بيعمل حاجة وقمت مطلعة موبيلي عشان اصوره
فقام حاول يخبي وشه بس انا لحقت اصوره وقام نايم على دراعه، عشان وشة ميبنش وقام
طالب من السواق انه ينزله علي جمب فا انا قمت ماسكه فيه وقولت له مش هسيبك وقام
السواق ركن علي جمب عند كنيسة يوحنا في المريوطية وفضلت ماسكاه وحاول يهرب مني بس
السواق مسكه قبل ما يحاول يجري لحد لما الشرطة جات واخدناه على القسم وده كل اللي
حصل الكلام ده حصل عند نازلة المريوطية على الدائري دائرة القسم انا كنت لوحدي ساعتها بس كان في ناس راكبه
الميكروباص
و انا ركبت من مكرم عبيد في مدينة نصر الي ترسا في الجيزة.
أقوال المتهم
وقال المتهم في التحقيقات انا كنت راكب من مكرم عبيد في مدينة نصر وركبت في
الكرسي قبل الأخير ورا الآنسة وكنت ساند رجلي علي الكرسي بتعها لما الميكروباص
جه
ينزل من نزلة المريوطية لاقيت الانسة بتلف وبتبصلي جامد وبتقول لي انت اتحرش
ت بيا
ومسكت في الزعبوت عشان كنت لابس سويت شيرت احمر غير اللي انا لابسه وقولت للسوق
ينزلني وقام راكن عند كنيسة يوحنا ونزلنا والسواق وكان معاه راكب فضلوا مسكني لحد
لما الشرطة جات واخدوني.