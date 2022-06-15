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فيديو.. تضبط «الشيخ» في وضع مخل مع ابنتها بدرس تحفيظ القرآن

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Native
Teads
الأربعاء، 15-06-2022 10:44 ص



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيدة تعتدي بالضرب المبرح بعصا خشبية على شيخ "محفظ قرآن" داخل مسجد، بعدما تحرش بطفلتها أثناء الدرس.
الواقعة حدثت في باكستان، حيث أظهر الفيديو امرأة تمسك بيدها "عصا خشبية" وتعتدي بالضرب على محفظ القرآن وهو يقف يتلقى الضربات باستسلام تام دون أن يحاول الدفاع عن نفسه.
كما أظهر الفيديو تجمع عدد من الأشخاص يشاهدون ما يحدث فيما قام اثنين منهم بالإمساك بمحفظ القرآن المعتدى عليه لتواصل المرأة التعدي عليه بالضرب وفي أثناء ذلك أخذ أحدهم العصا الخشبية من المرأة وتعدى عليه بالضرب، بينما كان آخر يمسك به وسط تجمع للعشرات من أهل المدينة.

 

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