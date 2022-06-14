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بدولة عربية.. يخلع ملابسه تمامًا في الشارع ويتحرش بالفتيات

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Teads
الثلاثاء، 14-06-2022 09:43 ص

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، ‏أنه في إطار المتابعة المستمرّة التّي تقوم بها فصيلة طريق الشّام في وحدة ‏شرطة بيروت لمكافحة الجرائم، ضبطت دوريّة من الفصيلة ‏المذكورة، أحد المواطنين على متن "فان تويوتا"، ‏بالجرم المشهود.

وأضافت أنه قام بالتحرّش بالمارّة والفتيات، ويقوم بأعمال ‏منافية للحشمة كخلع بنطاله وملابسه الداخلية بشكلٍ فاضح أمامهم، ‏وذلك في محلّة طريق الشام بالقرب من جامعة القديس يوسف، حيث تمّ ‏توقيفه.‏

وأوضحت أنه كان في حالة سكر، ‏وبتفتيشه عُثِر بحوزته على كميّة من المخدّرات، عِبارة عن ‏حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة.

 وأجري المقتضى القانوني بحقّه، ‏حيث أودع والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة ‏الشّرطة القضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

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