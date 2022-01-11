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فاجأت الجميع.. آثار الحكيم تؤكد اعتزالها الفن من أجل عبادة الله وتفسير القرآن

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آثار الحكيم
Native
Teads
الثلاثاء، 11-01-2022 01:02 م

أكدت الفنّانة آثار الحكيم خبر اعتزالها الفن نهائيا منذ 11 عاما، وذلك بعد غياب طويل عن الشاشة، كما صرّحت بأنها تفرغت لعبادة الله وتفسير القرآن.
وفاجأت الفنانة جمهورها بخبر اعتزالها منذ العام 2010، مشيرة إلى أنها لم تعلن ذلك رسميا، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الحكيم إنها اتخذت قرارها في الوقت الذي أحست فيه بتشبعها فنيا  من خلال الأدوار التي قدّمتها خلال مشوارها الذي استمر نحو 35 عاماً، مشيرة إلى أنها تفرغت منذ ذلك الحين لعبادة الله وشكره على ما رزقها من نعم، كما تهتم حاليا بتفسير القرآن الكريم.
وأثنى نشطاء على الفنانة، مؤكدين بأنها قدمت العديد من الأعمال البارزة على مستوى الدراما والسينما، وفي ذات الوقت حافظت على سمعتها في الوسط الفني من خلال أدوارها النظيفة والعميقة.
وابتعدت آثار الحكيم عن التمثيل منذ عام 2009، بعد أن قدّمت مسلسل “الوتر المشدود”، الذي شاركت فيه مع مجموعة كبيرة من أهم وألمع النجوم، وكان آخر ظهور أعلامي لها عام 2020، خلال حضورها عرض مسرحية “المتفائل” على المسرح القومي.
يذكر أن الفنانة البالغة من العمر 63 عاما، متخرجة من كلية الآداب- قسم إنجليزي بجامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لكنها نالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينيات.

 

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