لطفي لبيب: جنبي الشمال خارج الخدمة خلاص..ويرد على اعتزاله

لطفي لبيب

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كشف الفنان لطفي لبيب تفاصيل حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشكلة في جانبه الأيسر «الجنب الشمال خارج نطاق الخدمة ولا يعمل ومعايا الجنب اليمين»، مشددًا على أنه لم يعتزل الفن قائلًا: «أنا بخير وقدامكم أهه وكفانا اشاعات».

وأكد لبيب أنه لا يمتلك صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مضيفًا: «ماليش صفحة على الفيسبوك ولا اتعامل مع السوشيال ميديا وأنا بخير وجيد وكويس وبخير ولم أعتزل ولكن اعتزلت الأكشن مقدرش أعمل الشغل بتاع أحمد السقا».

وأضاف لطفي لبيب خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «عمري ما سمعت عن ممثل تقاعد ومفيش اعتزال فيه والممثل بيخلص مشهد وبيطلع على القبر».

وتحدث لطفي لبيب عن حب الناس له، مضيفًا: «لأني بحب الناس فالناس بتحبني، وأنا مصري جدا حتى النخاع ومصر بالنسبة لي بلدي وناسي».

وشدد لطفي لبيب على أنه لم يعتزل الفن كما تردد «أنا شغال ومتواجد في الأسواق إلى أن أقبر ودموعي قريبة لأن بيصعب عليا نفسي وفي وسط التكريم بفتكر المحنة الصحية لأن لولاها كنت طلعت استلمت الجايزة منزلتهومش هما»، مضيفًا: «الحمد لله أنا راضي جدا جدا باللي ربنا قسمه لي.»