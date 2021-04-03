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«غير لائق».. الأهلي يعاقب محمد هاني بسبب ما فعله مع الشناوي

هاني والشناوي
هاني والشناوي
 
السبت، 03-04-2021 09:40 م محمد فضل

وقعت مشاداة بين محمد هاني مدافع النادي الأهلي، وبين حارس مرمى وقائد الفريق محمد الشناوي، إثر عتاب الأخير للأول بسبب الأخطاء الدفاعية التي تسببت في إحراز نادي المريخ السوداني هدفين دون رد في الشوط الأول، من اللقاء الذي انتهى بالعتادل هدفين مقابل هدفين.

وكشفت مصادر رياضية أن هناك عقوبة سيتم توقيعها علي محمد هاني، بعد رده بشكل غير لائق علي محمد الشناوي.

وكان الشناوي توجه إلى محمد هاني لمعاتبته علي أخطائه في الشوط الأول من المباراة فرد الأخير بشكل غير لائق علي الشناوي قائد الفريق وتم إنهاء الأمر لكن الظهير الأيمن سوف يتعرض لعقوبة مالية .
 

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