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شوبير: آخر كلام .. هذا ما سيفعله الأهلي مع كهربا

شوبير
شوبير: آخر كلام .. هذا ما سيفعله الأهلي مع كهربا
 
الثلاثاء، 23-03-2021 07:25 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع الفريق.

وقال شوبير في تغريدة: اخر كلام كهربا ينضم لتدريبات الاهلي الجماعيه بعد مباراة المريخ ف السودان يعني بعد نهاية العقوبة.
 

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