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شوبير: آخر كلام .. هذا ما سيفعله الأهلي مع كهربا
شوبير: آخر كلام .. هذا ما سيفعله الأهلي مع كهربا
الثلاثاء، 23-03-2021
07:25 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد
شوبير
مصير محمود عبد المنعم
كهربا
لاعب الأهلي مع الفريق.
وقال
شوبير
في تغريدة: اخر كلام
كهربا
ينضم لتدريبات الاهلي الجماعيه بعد مباراة المريخ ف السودان يعني بعد نهاية العقوبة.
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مصر
المصريون
الاهلى
كهربا
شوبير
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