«غير أخلاقية».. حفيظ دراجي يرد على تسريب مراسلة مع فتاة مغربية

السبت، 22-01-2022
09:25 ص
دافع المعلق الرياضي الجزائر
ي في شبكة "بي إن سبورتس"،
حفيظ دراجي، عن نفسه بعد انتشار منشور تم نسبه إليه بمواقع التواصل، "يسب"
فيه مملكة المغرب،
عن طريق الرد على رسالة لإحدى الفتيات.
وانتشرت صورة على مواقع التواصل، يزعم ناشروها أن دراجي
"يسب" فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائر
ي.
وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع "توتير"، في رده
على المنشور المنسوب إليه، قائلا: "يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة
وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي، وعند دخول الحساب وجدتها
أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة
رد غير أخلاقي".
وردت الفتاة بنشر فيديوهات لمحادثها كاملة مع
دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائر
ي شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي.