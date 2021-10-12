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غواصون يعثرون على «توك أطفال وسلاسل» في قاع النيل..أين الميكروباص؟

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انهيار سور الكوبري
Native
الثلاثاء، 12-10-2021 04:12 م


على مدار 3 أيام من البحث داخل مياه النيل أعلى كوبرى الساحل بحثا عن آثار ميكروباص الساحل  أو جثث من مستقليها حسبما رؤي شهود عيان ، حيث تضاربت الأحاديث والاقوال حول الحادث.
وتعاملت قوات الشرطة مع البلاغ بكل جدية على مدار 3 أيام عمل متواصلة ليل نهار ، حيث واصلوا عمليات المسح والبحث عن آثار الحادث للوصول إلى معلومات بشأن ميكروباص الساحل ، وتم وضع جميع الاحتمالات حتى تتأكد من عدم صحة البلاغ أو تصل لنتيجة.
شرطة المسطحات والضفادع البشرية بذلت جهودا مضنية في عمليات المسح نتيجة لقدرتها الإحترافية على الوصول لأصغر الأشياء تحت الماء لدرجة أنهم استطاعوا العثور على ( توك أطفال وسلاسل) من قاع النيل ، إلا أنها لم تجد أي أثر لميكروباص الساحل أو لأي جثة، حسب صدى البلد.
فيما استمع رجال الشرطة لاقوال الصيادين إللي كانوا متواجدين وقت الحادث وأكدوا أنهم " ولا شافوا ولا سمعوا حاجة سقطت في النيل ".
كما رؤي خفراء وعاملين قاعات أفراح مطلة على النيل، الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا سقوط سيارة من أعلى الكوبرى، كما أنهم لم يسمعوا صوت ارتطام أى جسم بالمياه.
وتضاربت الأقوال حول وجود كسر في حديد سور كوبري الساحل ، حيث اختلفت الروايات ما بين أنه أثار حادث سقوط الميكروباص وأخر تؤكد أنه نتيجة حادثة بين توك توك وسيارة أخرى، قبل واقعة أو شائعة سقوط ميكروباص الساحل ب 24 ساعة أدت إلى تطاير جزء من السور الحديد لكن لم يسقط أي منهما في النيل .
فى الوقت نفسه ، لم تتلقى أجهزة الأمن أى بلاغات تفيد بتغيب أو فقد أى أشخاص خلال ال 48 ساعة الماضية ، كما أن أحد المبلغين قرر أنه " مشوفتش سقوط الميكروباص لكن سمعت صوت زي خبطة أو انفجار بس معرفش هو إيه "، مما يشير إلى أنه قد يكون " بلاغ كاذب "
وبالرغم من ذلك مازالت قوات الشرطة يواصلون عمليات البحث على مدار الساعة ليلاً ونهاراً والتنسيق متواصل بين جميع مديريات الأمن وقطاعات الوزارة وعلى رأسها قطاعات المعلومات لكشف ملابسات حقيقة الحادث .
 

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