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«غسالة عادية» تقتل طالبة الإعدادي في الشرقية

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السبت، 22-01-2022 03:11 م

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بدائرة مركز طما في محافظة سوهاج، مصرعها إثر إصابتها بصعق كهربائي.
وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء قيام المذكورة بغسل الملابس لامست يدها سلكاً عاريًا من غسالة عادية مما نتج عنه صعقها ووفاتها.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من المستشفى، بوصول فتاة عمرها «17 سنة- طالبة بالصف الثالث الإعدادي» وتقيم بدائرة المركز، إلى المستشفى جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.
وانتقل مدير المباحث الجنائية، ورئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وقرر والدها «64 سنة- بالمعاش» ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بغسيل الملابس بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك العارية من غسالة عادية مما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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