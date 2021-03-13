السبت 13 مارس 2021
توقيت مصر 12:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تسوية مقتل جورج فلويد مقابل 27 مليون دولار

غدًا.. السعودية على موعد لخطوة تاريخية تسعد ملايين الوافدين

ليفربول يعلن موقفه النهائي من رحيل «صلاح»

هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

بعد سنة زواج.. يكتشف الصدمة بأن زوجته ذكر

فاطمة المؤمن: أشعر بالملل بسبب الثراء الفاحش وأريد الزواج من سعودي

تركي آل الشيخ يكشف عن الأمر الغير مسموح به لدى ولي العهد

القبض على فنان كويتي شهير بسبب فيديو صادم

شاهد لحظة سقوط عمرو دياب على المسرح

منظمة الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن فيروس " إيبولا "

ADS
 

غدًا.. السعودية على موعد لخطوة تاريخية تسعد ملايين الوافدين

640
الملك سلمان
 
السبت، 13-03-2021 12:11 م محمد فضل

في خطوة تاريخية، تستعد المملكة العربية السعودية بدءًا من غد الأحد، لتنفيذ نظام إلغاء الكفيل في البلاد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
ومن المقرر أن تقدم هذه المبادرة  خدمات رئيسية وهي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.
 

إقرأ ايضا

Capture

هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

87181e5f07c1601d8ef0a409a95b00bb

بعد سنة زواج.. يكتشف الصدمة بأن زوجته ذكر

9799941-2043429621

فاطمة المؤمن: أشعر بالملل بسبب الثراء الفاحش وأريد الزواج من سعودي

أخبار متعلقة

640

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة عاجلة

Capture

ضاحي خلفان يفجر مفاجأة عن سعود القحطاني

رياح وأتربة تجتاح السعودية

رياح وأتربة تجتاح السعودية

8dce023c-ced6-4e5a-a5a0-d795cc6a7ae1

نقل الأمير محمد بن سلمان إلى المستشفى وخضوعه لعملية عاجلة

Capture

ضربه على خصيتيه.. الملك سلمان يأمر بقتل «بشار» قصاصًا

46046-10933376

بأمر ملكي.. تعرف على نظام الإقامة الجديد في السعودية