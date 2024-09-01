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"عمل بلاوي".. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بتصريحات نارية

elaosboa95827
ا
الأحد، 01-09-2024 02:32 م


فتحت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، باب الأسئلة لمتابعيها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، وذلك من خلال خاصية Ask.

ولم تخل أسئلة متابعي ريم طارق، من التطرق إلى طليقها حسن شاكوش، والتي أجابت «ريم» عنها بشكل مباشر وحاسم، فالسؤال الأول جاء مفاده «ماذا لو عاد معتذرا؟» لتجيب عليه «مفيش منه».

وتكرر السؤال السابق بصيغة مختلفة من متابع آخر، قائلًا «لو جابلك الدنيا كلها واعتذر»، فأجابت ريم طارق، قائلة: «الموضوع خلاص من زمان محدش هيجيب حاجة لحد».

وأثارت أخرى الجدل، برسالة إلى ريم طارق، قائلة لها: «كلميني ضروري في حاجة يمكن تهمك بخصوص اللي فات وعقود جواز عرفي وقصص.. ده انتي ربنا نجاكي»، فكان رد ريم برسالة: «مع احترامي لاهتمام حضرتك أنا عارفة كل حاجة وعارفة الأوحش من كده بس أنا فعلا مش مهتمة لمين بيعمل إيه.. الموضوع حاليًا ما يخصنيش لا من قريب ولا من بعيد ربنا يسترها علينا جميعا».

وجاءت آخر رسالة لـ ريم طارق كما يلي: «عايشة لوحدك ولا مع أهلك»، لتجيب ريم بأنها تعيش مع أهلها في الوقت الحالي.

وأثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية حول مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وطليقته ريم طارق، بعد انتشار شائعات حول عودتهما بعد الأزمة التي استمرت لأكثر من عام.

 

 

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