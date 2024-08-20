الثلاثاء 20 أغسطس 2024
توقيت مصر 16:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد هدير عبدالرازق.. تسريب فيديو جنسي لتيك توكر شهيرة وأنباء عن مقتلها على يد أسرتها

أول قرار من جهات التحقيق في قضية أحمد رفعت

نادِ سعودي يرفض التعاقد مع صلاح لسبب غريب! (فيديو)

شاهد.. قبلة ساخنة لـ "ترامب" و"هاريس" تثير تفاعلا على مواقع التواصل

خبر حزين لأصحاب بطاقات التموين بقرار من الوزير

القاضي يفاجئ "فتوح": بتشرب مخدرات يا أحمد؟.. شاهد رده

إسرائيل تغتال مرافقي إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه

شاهد.. الرئيس الجزائري: أقسم بالله الجيش جاهز يدخل غزة

احسب استهلاكك.. زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%

ماذا حدث في جلسة محاكمة أحمد فتوح؟

احسب استهلاكك.. زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%

-ح
ا
الثلاثاء، 20-08-2024 11:00 ص

 

قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 14% إلى 40%، بالإضافة إلى زيادة الأسعار للقطاع التجاري بنسب تتراوح بين 23.5% إلى 46%، حسب قناة CNBC عربية.

وصرحت مصادر أن التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي للكهرباء بعد زيادة الأسعار، جاءت على النحو التالي:

- الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.

 

- الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.

 

- الشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

 

- الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من ١٢٥ قرشا.

 

- الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.

 

- الشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.

 

- الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165 قرشا.

إقرأ ايضا

214-180523-truth-about-lebanon-s-killing-2

بعد هدير عبدالرازق.. تسريب فيديو جنسي لتيك توكر شهيرة وأنباء عن مقتلها على يد أسرتها

ن

أول قرار من جهات التحقيق في قضية أحمد رفعت

66c304a34236046278745798

شاهد.. قبلة ساخنة لـ "ترامب" و"هاريس" تثير تفاعلا على مواقع التواصل

أخبار متعلقة

1

خطأ يجهله كثيرون.. سبب نفاد رصيد كارت شحن الكهرباء سريعاً