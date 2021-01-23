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عمرو أديب: ظهور شيء غريب في مقبرة فنان شهير

عمرو أديب
عمرو أديب: ظهور شيء غريب في مقبرة فنان شهير
 
السبت، 23-01-2021 08:52 ص المصريون
مازال الإعلام المصري يركز على تصريحات محمد شبانة بشأن عمه عبد الحليم حافظ حيث وصف الإعلامي عمرو أديب ما حدث في مقبرة العندليب بأنه شيء غريب.

وقال محمد شبانة - نجل شقيق عبد الحليم حافظ - إنه فتح مقبرة الأسرة تمهيدا لنقل الجثامين بسبب وجود أنباء عن تسرب مياه بالقرب من المقابر.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "الحكاية" : حضر معنا شيخ وبعض اللحادين ، وفجأة وجدت الناس يهللون ويطلبون مني النزول للقبر وعندما نزلت تفاجأت بأن جسد عبد الحليم حافظ لم يتحلل.

وتابع: أنا لا أتحدث في الأمر من جانب ديني ولا أصدره باعتباره معجزة أو غيره .. أنا أحكي القصة كشخص سعيد بأنه رأى عمه بعد سنوات طويلة مرة أخرى والأمر لا يزيد عن ذلك.
 

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