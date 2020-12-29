مقتل صانع أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم بالسم .. وهذا هو المتهم الرئيسي

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الثلاثاء، 29-12-2020 09:06 ص المصريون
توفي الملياردير الصيني لين تشي مسموما على يد واحد من أقرب أصدقائه و زملائه .

و توفي منتج نتفيلكس والملياردير مصمم لعبة فيديو Game of Thrones بعد أن تسمم في مؤامرة قتل مزعومة من قبل زميل له في العمل.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم نقل لين تشي ، 39 عامًا ، رئيس ومؤسس شركة Yoozoo Group الصينية ، إلى المستشفى بعد تسممه في 16 ديسمبر وتوفي في يوم عيد الميلاد.


وأشارت الصحيفة إلى أن لين الذي تبلغ ثروته الصافية حوالي 960 مليون جنيه إسترليني (6.8 مليار يوان)، تم إدراجه كواحد من المنتجين التنفيذيين للعروض التلفزيونية والسينمائية.


وبعد وفاة المنتج الثري، تم إلقاء القبض على شو ياو ، المسؤول التنفيذي الأول في قسم الأفلام والتلفزيون في شركة Yoozoo ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد اتهامه بتسبب في قتل الملياردير الشاب.


ويقال إن ياو هو خريج كلية الحقوق بجامعة ميشيجان وانضم إلى الشركة في عام 2017 وهو حاليًا رئيس شركة Yoozoo الفرعية The Three-Body Universe ، التي تمتلك حقوق الروايات التي يتم تكييفها بواسطة Netflix.
 

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