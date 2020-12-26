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شاهد مزرعة مايكل جاكسون ذات المواصفات الخيالية .. وهذا سعرها

المزرعة
شاهد مزرعة مايكل جاكسون ذات المواصفات الخيالية .. وهذا سعرها
 
السبت، 26-12-2020 09:00 ص المصريون
اشترى الملياردير رون بيركل مزرعة مطرب البوب الراحل مايكل جاكسون مقابل سعر زهيد.

وعُرضت مزرعة جاكسون قبل سنوات للبيع مقابل 100 مليون دولار لكن استطاع بيركل شرائها نظير 22 مليون دولار فقط.

وتضمنت المزرعة متنزها ترفيهيا فضلا عن حديقة حيوان كان يعيش فيها إنسان الغاب وفيل أهدته إليزابيث تايلور لمايكل جاكسون قبل سنوات طويلة.

ويوجد في المزرعة 21 مبنى منهم بيوت ضيافة ومسرح يتسع لـ 50 شخصا فضلا عن مسبح وملعب لكرة السلة وملعب آخر لكرة التنس.


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