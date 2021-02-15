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علي حميدة يتبرأ من أغانيه وهذه وصيته المُبكية (فيديو)

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علي حميدة
 
الإثنين، 15-02-2021 02:34 م المصريون

كشف عادل نافع، ابن شقيقة المطرب الراحل علي حميدة، عن تبرؤ الأخير من الغناء قبل أيام من وفاته، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، موضحًا خلال زيارة قبر "خاله" أنه كان يرفض سماع أغانيه.
كما كشف "نافع" عن وصية "حميدة"، وقال إنه مكث مع ”خاله“ 23 يومًا داخل المستشفى لم يترك خلالها فرضًا أو صلاة، موضحًا أنه كان يرغب بأن يبقى قريبًا من الله، وأنه تعلم منه ذلك لأنه كان يُذكّر من حوله بالصلاة، وكان ذاكرًا حامدًا لله“.

 

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