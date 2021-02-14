الأحد، 14-02-2021
07:06 م
محمود فؤاد
أعلنت السلطات الأمنية السودانية إنها عثرت على جثث عائلة سودانية توفوا جميعا في الصحراء
على بعد 400 كم من مدينة الكفرة الليبية بسبب الجوع والعطش.
وفقدت العائلة منذ 5 أشهر، بعدما ضلوا الطريق في الصحراء
القاحلة ولم يتمكنوا من الخروج منها.
ونشرت السلطات السودانية مقطع فيديو لعملية انتشال الجثث التي كانت قد تحللت ولم يبق منها إلا متعلقاتهم وقد تبعثرت حول السيارة التي كانوا يستقلونها ويبدو أنها تعطلت بهم داخل الصحراء الموحشة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور متعلقات الأسرة ومن بينها وصية
كتبتها واحدة من أفرادها عندما تيقنوا بأنهم لا سبيل لنجاتهم.
وجاء في الوصية
"إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي استودعكم الله وسامحوني أني لم أوصل أمي إليكم، بابا وناصر بحبكم، ادعوا لنا بالرحمة وأهدونا القرآن وعملوا لنا سبيل " .
وأمرت النيابة العامة بنقل الجثامين الثمانية إلى مدينة الكفرة وهم ثلاث نساء وخمس رجال.
وبينت التحقيقات أن السيارة كانت متجهة من مدينة الفاشر بالسودان إلى مدينة الكفرة وكان على متنها أوراق ثبوتية لـ 21 شخصا من بين رجال ونساء وأطفال وتم التعرف على 8 منهم من قبل ذويهم فيما لم يتم العثور على الباقين.