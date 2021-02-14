من القدس لـ غزة.. محمد منير يُحيي جولة غنائية في فلسطين

الأحد، 14-02-2021
01:11 م
محمد فضل - متابعات
يستعد
الفنان محمد منير
لإحياء جولة غنائية
لتمثيل مصر إلى فلسطين
، بعدما تم اختياره وعدد
من نجوم العالم، تتضمن إقامة عدة حفلات.
وقال
"الكينج"، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق لاختياري لتمثيل مصر، لإحياء
4 حفلات في فلسطين
ضمن جولة غنائية
مع عدد من النجوم العالميين، معربًا عن سعادته بزيارة
فلسطين
وأنه سيكون بمثابة مندوب السلام على غرار ونهج الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأضاف
«الكينج» أن الاستعدادات تُجرى تحت قيادة أمنية والمتمثلة في المخابرات المصرية، وذلك
لإحياء حفلة في فلسطين
، لافتًا أنها تتضمن جولات غنائية في القدس، حيفا، رام الله ويتم
إنهاء الجولة في غزة.
وأشار
إلى أنه سيكون بذلك أول مغني عربي مصري عالمي يُحيي مثل هذا الحفل هناك، مؤكدًا أنه
وعدد من النجوم العالميين في هذه الجولة الغنائية وهم المطرب المصري الأصل الألماني
الجنسية عادل الطويل، وهوبر فونجويزر من النمسا، وتويزلر من فرقة البوب مارلي، وفرقة
محمد منير
بقيادة شريف نور، لافتًا أنهم حاليًا في مرحلة الإعداد للجولة الغناية.