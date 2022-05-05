علي جمعة: متبقي علامة واحدة على قرب ظهور المسيح الدجال

الخميس، 05-05-2022
10:41 ص
قال الدكتور علي جمعة
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في بيانه آيات الله وعلاماته الكبرى التي تسبق يوم القيامة، إن هناك علامات تهيئ لظهور المسيح الدجال
.
وقال الدكتور علي جمعة
في تفسره كتاب الله وبالتحديد في سورة الأنعام وعند قوله تعالى {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ}: تكلمنا عن أن بعض هذه الآيات أخبر بها سيد البرية ﷺ، وأنها كثيرة، وأن منها ما يسمى بالعلامات الكبرى، وأن من هذه العلامات وعددنا بعضها ظهور المسيح الدجال
، وأن هناك تهيئة لهذا الظهور، والبروز للمسيح الدجال، وهو ثلاث علامات.
وبين المفتي السابق أن من علامات الساعة الكبرى التي تسبق ظهور المسيح الدجال
هي:
العلامة الأولى: أن تغيض بحيرة طبرية، والعلامة الثانية: أن يقطع نخل بيسان، والعلامة الثالثة: أن تغيض عين زغر؛ أما بحيرة طبرية فقد غاضت منذ نحو أكثر من ثلاثين سنة، وأما نخل بيسان فانقطع من أكثر من ستين سنة، وعين زغر هذه الكلمة زغر هي قريةٌ صغيرةٌ بجوار البحر الميت.