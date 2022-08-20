«علاقة خارج الزواج».. سيدة تتهم عبدالله رشدي باتهامات مشينة والأخير يرد

السبت، 20-08-2022
08:43 ص
فاجأت سيدة الجميع بالخروج في فيديو تتهم الشيخ عبدالله
رشدي باتهامات وادعات مزعومة حول علاقة بينهما، وهو ما نفاه الأخير ساخرًا من
"سيناريو" قال إن السيدة ألفته أو من يقف ورائها، مؤكدًا اتخاذ
الإجراءات القانونية.
القصة كاملة
منذ يومين، أنشات سيدة عراقية
تدعى جيهان، صفحة فيسبوك حديثه
وتحمل اسم جيجي، ادعت من خلال أنها سيدة عربية مستقرة حاليا في دولة أوروبية، وأنها
إحدى ضحايا الشيخ عبد الله رشدي، بعد أن كنت من متابعيه، كاشفة عن تفاصيل معرفتها بالشيخ
عبد الله رشدي، وأنها كلمته في البداية بخصوص استشارة دينية لناس مقربين إليها، وأجاب
عليها، وبعدها تابع الحديث معها كأصدقاء أو معارف، مردفة حديثها بـ: "بدأت أعجب
بيه وطلب مني أقابله في مصر عشان نتعرف أكتر، واتفقنا إنه لو تم التوافق هنتجوز بشكل
رسمي".
وأكدت خلال بث مباشر: أنها اتفقت مع الشيخ عبد الله رشدي،
على الزواج
بشكل شرعي، ولكن حتى يتم الزواج
، طلبت منها أن يتم عقد قران بشكل صوري،حتى
يكون هناك مبرر عندما يتواجدون مع بعض أو سلم عليها أو تحدثوا في أمور خصوصية، تكون
كل هذه التفاصيل في الحلال، مشيرة أنها اتفقت معه بشكل شفوي بدون أي ورق، وذلك بوجود
اثنين شهود، وهم دكاترة في جامعة الأزهر دكتور أحمد البصيلي دكتور بجامعة الأزهر، ودكتور
آخر لم تذكر اسمه.
وأكدت أنها موافقة على الزواج
منه والعقد السوري، ولكن بشرط
ألا يلمسها، وانها لا تريد أي شئ في المقابل.
ووجهت السيدة اتهما لعبدالله رشدي، بأنه تلاعب بها وخدعها،
حيث أنه بعدما تم العقد، خالفه عبد الله رشدي ما اتفقوا عليه، وتعدى عليها بدون موافقتها،
ولكنها استطاعت التخلص منه بعض محاولات كثيرة من التعدي.
رد الشيخ عبد الله رشدي
الشيخ عبد الله رشدي، رد على هذه الإدعاءات قائلا: وصلني
هذا السيناريو الخيالي الساذج الذي لا يقنع به طفل رضيع، مشيرا إلى أن الواقعة غير
صحيحة، وأن تلك الفتاة ألفت هذه الرسالة.
وتابع: قد جرت عادتنا أن نترفع عن مثل هذا العبث الذي يدل
على فشل كاتبه في تأليفه، وحيازته جائزة أفشل ملفق في 2022، مؤكدا أنه جار اتخاذ الإجراءات
القانونية حيال هذا التشهير بالخيال والباطل.
البصيلي يرد
أما الشيخ أحمد البصيلي، علق على الزج باسمه في اتهامات منسوبة
إلى الداعية عبدالله رشدي تزعم «تلاعبه وخداعه لسيدة»، قائلا عبر حسابه على فيسبوك،
صباح أمس: «الزج باسمي في أي مهاترات أو معارك شخصية لا علاقة لي بها سيصاحبه فورًا
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
كانت السيدة قد كشفت في بث مباشر أنها عراقية الجنسية، وتجيد
اللهجة العامية المصرية، لأنها كانت متزوجة رجل مصري في السابق وقضت معه 10 سنوات.