طبيب يكشف عن سبب وفاة صلاح السعدني

صلاح السعدني





كشف أستاذ الأمراض النفسية والعصبية الدكتور أنور الأتربي، عن أعراض المرض الذي أصاب الفنان الراحل صلاح السعدني.

وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، إن الإنتاج الفني لصلاح السعدني كان غزيرا جدا، مما تسبب في إصابته بمرض الزهايمر في آخر عمره.

وأوضح أن"أمراض فقد الذاكرة تكون وراءها إصابات متعددة في الأوعية الدموية المخية، ولكن نتائج العلاج حاليا أصبحت أفضل كثيرا في التقليل من شدة مرض الزهايمر"، مشيرا إلى أن مرض الزهايمر يأتي وعمر الإنسان فوق الـ50 عاما، ولا يوجد أي حماية للمرض، مرض النسيان يأتي مثلما تأتي السحابة بالأمطار.

وتابع: "يحدث تعفن للمخ عند حدوث مرض الزهايمر، وتكون هناك أعراض تسبق المرض تكمن في الإصابات بالأوعية الدموية المخية والجلطة المخية".