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عروس تلقي بنفسها من الطابق التاسع والكشف عن السبب الصادم

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الإثنين، 22-03-2021 11:37 ص محمد فضل- متابعات

أقدمت عروس على إنهاء حياتها بالانتحار بعد أيام من زواجها، بسبب مكالمة من حماةها لها.
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 66 عاما ، قامت بإستفزاز زوجة ابنها المتزوجة منذ أسبوع واحد، و دفعتها لإلقاء نفسها من شرفة المنزل  في بريطانيا .
أوضحت تحقيقات الشرطة أن الشابة البالغة من العمر 26 عاما، كانت تتحدث إلى حماةها في آخر لحظاتها قبل أن تنتحر و تلقي بنفسها من الدور التاسع.
أوضح الزوج أنهما نشب بينهما خلاف بسيط أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل، إلا أنهما تصالحا قبل عودتهما بيوم، و لكن الزوج احتاج أن يحكي لوالدته عن الخلاف ليستشيرها والتي بدورها قامت بتهديد الشابة عقب عودتهما بأنها ستدفعه للإنفصال عنها في أقرب وقت لأنها تزعجه .
اصيبت الشابة بحالة من الحسرة و الألم و ألقت بنفسها من الشرفة، و استيقظ الزوج على صوت سقوطها في الشارع .
 

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