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صادم.. انتحار عروس بالجيزة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع

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جثة
 
الخميس، 11-03-2021 03:11 م محمد فضل - متابعات

أنهت عروس حياتها بإلقاء نفسها من الطابق التاسع بمنطقة الطالبية في الجيزة، بعد 4 يام زواج.
 تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغا بانتحار ربه منزل بإلقاء نفسها من الطابق التاسع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة فتاة وسط بركة من الدماء ملقاة أسفل عقار مكون من 11 طابقا.
وتبين أن الفتاه تحمل جنسية دولة أريتريا، وأنها متزوجة منذ 4 أيام فقط وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء الزوج لسماع أقواله.
 

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