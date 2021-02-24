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بعد طلاقها.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بحفل زفافها والعريس مفاجأة

bridal_veils_21
عروس
 
الأربعاء، 24-02-2021 03:40 م المصريون

أثارت فنانة شهيرة، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهورها على السوشيال ميديا، عقب نشرها صورًا من حفل زفافها مرتدية الفستان الأبيض، لكن المفاجأة كانت في هوية العريس.
حيث فاجأت الممثلة التركية الشهيرة بورجو كيراتلي، بطلة مسلسل «قيامة أرطغرل» التركي الشهير، متابعيها بإعلانها خبر زواجها للمرة الثانية من طليقها الفنان التركي سنان أكجيل.
 ونشرت صورا من العرس الذي أقاماه مع العلم انها ليست المرة الاولى التي يتزوجان بها واختارت فستاناً أبيض اللون مع طرحة طويلة.
يذكر أن كيراتلي وأكجيل تزوجا في السابق وتحديدا في عام 2018 في القنصلية التركية بأمستردام ولكنهما انفصلا بشكل رسمي بعدها في سبتمبر عام 2019 قبل ان يقررا ان يعودا الى بعضهما بعد فترة ابتعاد عن بعضهما ومواعدة مجدداً.
وما أثار الجدل أيضًا قيامها بعقد حفل زفاف جديد وارتداء الفستان الأبيض وكأنها تتزوج لأول مرة أو من رجل آخر.



 

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