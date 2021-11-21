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«عاشرني بطريقة محرمة».. زوجة تفصل رأس زوجها عن جسده في إمبابة

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ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 21-11-2021 09:26 ص

شهدت منطقة إمبابة، جريمة قتل مروعة ، حيث اقدمت سيدة على قتل زوجها ، وإلقاء جثته في صناديق القمامة بعد فصل رأسه عن جسده .
وكانت تلقت الجهات الأمنية في إمبابة ، بلاغاً بعثور أحد الاهالي على جثة رجل مفصول الرأس عن الجسد في صندوق قمامة.
على الفور انتقلت قوات الأمن ، وتم التعرف على الضحية وأسمه وبالتحقيق مع أسرته أقر ابن المجني عليه ، بأنه عقب عودته إلى المنزل، طلبت منه والدته، مساعدتها في إلقاء بعض المخلفات، وجهزتها أمام باب الشقة، وتبين له أن ما كان بداخل الكيس، جثمان والده.
وبمواجهة الزوجة ، اعترفت بارتكاب الجريمة ، مؤكده أن سوء معاملة زوجها لها على مدار عدة سنوات دفعتها لاتخاذ قرار بإنهاء حياته والتخلص منه ، مُشيرة إلى أنه كان مدمن على المخدرات والمنشطات ما دفعه لمعاشرتها بطريقة محرمة رفضتها عدة مرات فما كان منه إلا أن يعتدي عليها بالضرب المبرح لإجبارها على الاستجابة له حتى قررت التخلص منه بقتله، واستغلت نوم أطفالها وزوجها وقامت بذبحه وفصل رأسه عن جسده .
 

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