زوجة ضحية الإسماعيلية: كان رايح يجيب عيش.. وهذا ما حدث
زوجة ضحية الاسماعيلية
Native
الثلاثاء، 02-11-202109:21 ص
طالبت زوجة الضحية الذي قتله زميله وفصل راسه عن جسده وتجول بها في شوارع
مدينة الإسماعلية في مصري ، بالقصاص لزوجها وشنق الجاني ، مؤكده أن زوجها إنسان
طيب ويكره المشاكل .
وقالت زوجة المجني عليه في تصريحات إعلامية، أن إحدى قريباتها أتت إليها
وأخبرتها أن زوجها مٌلقى في الشارع والناس تجمعت حوله ، فذهبت سريعاً ، وعندما
وصلت ورأيت جسده مفصول عن رأسه ظللت أصرخ .
وأكدت الزوجة ، أن زوجها وقت الحادث كان ذاهب لإحضار العيش ، وليس بينه
وبين أحد أي خلافات فهو لا يُحب المشاكل ويكره الخناقات ، وعندما يرى مشاجرة في
الشارع يذهب بعيداً ، مٌطالبه بشنق القاتل .
وكانت شهدت مدينة الإسماعلية، جريمة بشعة حيث قام شاب بقتل زميله وفصل رأسه
عن جسده والتجول بها في الشارع.
جدير بالذكر أن بيان الشرطة ، أكد أن الجاني كان يتعاطى مخدر “الشابو” وكان
داخل إحدى مصحات العلاج، وخرج منها مؤخرًا.