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زوجة ضحية الإسماعيلية: كان رايح يجيب عيش.. وهذا ما حدث

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زوجة ضحية الاسماعيلية
Native
الثلاثاء، 02-11-2021 09:21 ص

طالبت زوجة الضحية الذي قتله زميله وفصل راسه عن جسده وتجول بها في شوارع مدينة الإسماعلية في مصري ، بالقصاص لزوجها وشنق الجاني ، مؤكده أن زوجها إنسان طيب ويكره المشاكل .
وقالت زوجة المجني عليه في تصريحات إعلامية، أن إحدى قريباتها أتت إليها وأخبرتها أن زوجها مٌلقى في الشارع والناس تجمعت حوله ، فذهبت سريعاً ، وعندما وصلت ورأيت جسده مفصول عن رأسه ظللت أصرخ .
وأكدت الزوجة ، أن زوجها وقت الحادث كان ذاهب لإحضار العيش ، وليس بينه وبين أحد أي خلافات فهو لا يُحب المشاكل ويكره الخناقات ، وعندما يرى مشاجرة في الشارع يذهب بعيداً ، مٌطالبه بشنق القاتل .
وكانت شهدت مدينة الإسماعلية، جريمة بشعة حيث قام شاب بقتل زميله وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في الشارع.
جدير بالذكر أن بيان الشرطة ، أكد أن الجاني كان يتعاطى مخدر “الشابو” وكان داخل إحدى مصحات العلاج، وخرج منها مؤخرًا.
 

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