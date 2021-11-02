زوجة ضحية الإسماعيلية: كان رايح يجيب عيش.. وهذا ما حدث

زوجة ضحية الاسماعيلية

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طالبت زوجة الضحية الذي قتله زميله وفصل راسه عن جسده وتجول بها في شوارع مدينة الإسماعلية في مصري ، بالقصاص لزوجها وشنق الجاني ، مؤكده أن زوجها إنسان طيب ويكره المشاكل .

وقالت زوجة المجني عليه في تصريحات إعلامية، أن إحدى قريباتها أتت إليها وأخبرتها أن زوجها مٌلقى في الشارع والناس تجمعت حوله ، فذهبت سريعاً ، وعندما وصلت ورأيت جسده مفصول عن رأسه ظللت أصرخ .

وأكدت الزوجة ، أن زوجها وقت الحادث كان ذاهب لإحضار العيش ، وليس بينه وبين أحد أي خلافات فهو لا يُحب المشاكل ويكره الخناقات ، وعندما يرى مشاجرة في الشارع يذهب بعيداً ، مٌطالبه بشنق القاتل .

وكانت شهدت مدينة الإسماعلية، جريمة بشعة حيث قام شاب بقتل زميله وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في الشارع.

جدير بالذكر أن بيان الشرطة ، أكد أن الجاني كان يتعاطى مخدر “الشابو” وكان داخل إحدى مصحات العلاج، وخرج منها مؤخرًا.