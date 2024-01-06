عاجل.. اتحاد جدة يكشف مفاجأة جديدة بشأن محمد الشناوي

السبت، 06-01-2024
05:25 م
نسمه عبد الوهاب
يفكر في التعاقد مع حارس جديد خاصة أن البرازيلي جروهي سيرحل بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة ولكن لا تفكير في محمد الشناوي
بالوقت الحالي لأننا نفكر في حارس أوروبي رفقة عبد الله المعيوف».
شوبير: الاتحاد
يفكر في ضم الشناوي
وكان الإعلامي أحمد شوبير قال خلال تصريحاته الإذاعية منذ أيام: «الاتحاد
السعودي رسميا خلال أيام سيعلن عن رحيل جروهي بشكل رسمي هناك احتمالية كبيرة جدا أن يكون فيه مفاوضات من الاتحاد
مع الأهلي الذي ينتظر اتصالا رسميا من أحد الأندية السعودية وسيوافق لو كان العرض مغريا ومجزيا بما يكفي ».
ويعد عبد الله المعيوف الحارس الأول للاتحاد حاليا فيما طلب مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق ضم حارس مرمى جديد في الميركاتو الشتوي.