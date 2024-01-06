الأحد 07 يناير 2024
توقيت مصر 15:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولة تطالب عادل إمام بسداد 6 مليون جنيه.. ما القصة؟

دنيا بطمة تطلب العفو الملكي في قضيتها التي هزت المغرب

"مفتوح من فوق وتحت".. شمس الكويتية تثير الجدل بفستان مثير (صور)

فيديو مؤلم.. وائل الدحدوح يودع نجله حمزة بعد استشهاده في قصف للاحتلال

الفيديو الكامل لممازحة الرئيس لـ كهربا أثناء مصافحته: أنا حاسس بالكهربا

"القسام" تنشر فيديو لتدمير ناقلة جند إسرائيلية اليوم الأحد

شاهد.. هيفاء وهبى تدفع رجل بقوة على المسرح بسبب هذا التصرف معها

وجبة محشي تقتل رجل وابنه ونقل زوجته وابنتها للعناية المركزة

فيديو.. مراسم دفن وعزاء لـ قطة ابنة مسؤولة بدولة عربية بحضور رجال دين

صندوق النقد الدولي يتوقع وصول الدولار لهذا الرقم أمام الجنيه المصري

عاجل.. اتحاد جدة يكشف مفاجأة جديدة بشأن محمد الشناوي

AA1h19ta (1)
محمد الشناوي
السبت، 06-01-2024 05:25 م نسمه عبد الوهاب
يفكر في التعاقد مع حارس جديد خاصة أن البرازيلي جروهي سيرحل بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة ولكن لا تفكير في محمد الشناوي بالوقت الحالي لأننا نفكر في حارس أوروبي رفقة عبد الله المعيوف».

شوبير: الاتحاد يفكر في ضم الشناوي
وكان الإعلامي أحمد شوبير قال خلال تصريحاته الإذاعية منذ أيام: «الاتحاد السعودي رسميا خلال أيام سيعلن عن رحيل جروهي بشكل رسمي هناك احتمالية كبيرة جدا أن يكون فيه مفاوضات من الاتحاد مع الأهلي الذي ينتظر اتصالا رسميا من أحد الأندية السعودية وسيوافق لو كان العرض مغريا ومجزيا بما يكفي ».
ويعد عبد الله المعيوف الحارس الأول للاتحاد حاليا فيما طلب مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق ضم حارس مرمى جديد في الميركاتو الشتوي.

إقرأ ايضا

196-115121-taxes-pursue-adel-imam_700x400

الدولة تطالب عادل إمام بسداد 6 مليون جنيه.. ما القصة؟

6599d097ac20b-528x410

دنيا بطمة تطلب العفو الملكي في قضيتها التي هزت المغرب

218

"مفتوح من فوق وتحت".. شمس الكويتية تثير الجدل بفستان مثير (صور)

أخبار متعلقة

ekDlxsyK

ربيعة ينضم إلى قائمة الأكثر مشاركة في نسخ كأس العالم للأندية

IMG-20231219-WA0014

مدرب فلومينيستي السابق يفجر مفاجأة: ركلة الجزاء أمام الأهلي غير صحيحة

AA1lzr1u

مانشستر سيتي يوجه رسالة عاجلة إلى الأهلي بعد الفوز على الاتحاد في المونديال

AA1lzHFU

رسالة خاصة من إمام عاشور لكهربا بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

IMG-20231211-WA0023

كولر غير مقتنع به.. أحمد دويدار: إمام عاشور قد يرحل بعد مباراة بيراميدز

AA1cYeYs

نجم الأهلي السابق: علي معلول انتهى دوره مع الأحمر