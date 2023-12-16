مانشستر سيتي يوجه رسالة عاجلة إلى الأهلي بعد الفوز على الاتحاد في المونديال

السبت، 16-12-2023
04:24 م
نسمه عبد الوهاب
حرص نادي مانشستر سيتي
الإنجليزي، على توجيه رسالة إلى النادي الأهلي،امس الجمعة 15-12-2023، وذلك بعد فوز الأخير على اتحاد جدة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
وقدم الأهلي أداءً مميزًا أمام نظيره الاتحاد، إذ أحكم سيطرته على مجريات اللقاء الذي أنهاه بثلاثية لهدف، وشهدت كذلك تألق الحارس محمد الشناوي، إثر تصديه لركلة جزاء من كريم بنزيما.
وعقب انتهاء المباراة حرص مانشستر سيتي
على تقديم التهنئة للنادي الأهلي بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
، على حساب الاتحاد في البطولة التي تلعب بالمملكة العربية السعودية.
ونشر مانشستر سيتي
عبر الحساب الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا للنادي الأهلي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
».