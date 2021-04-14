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الطقس غدًا.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تصعد لـ70%

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
 
الأربعاء، 14-04-2021 10:19 م
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس يسود يوم غد الخميس ثالث أيام شهر رمضان المعظم، طقس حار القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية.

كما أن حالة الطقس ليلا يكون لطيف على كافة الأنحاء، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تتعرض لمنخفض جوي قادم من الصحراء الليبية مصاحب لرياح جنوبية غربية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل لارتفاعات ملحوظة مع بداية الأسبوع المقبل.

وتسجل نسب الرطوبة على القاهرة 70%، والوجه البحري 75%، والسواحل الشمالية 85%، شمال الصعيد 40%، جنوب الصعيد 35%. وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 16 والوجه البحرى العظمى 30 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 24 درجة والصغرى 15، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 16، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 درجة والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 20.
 

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