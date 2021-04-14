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مي العيدان تفاجئ الجميع: لم أصم رمضان من 2011

مي العيدان
مي العيدان
 
الأربعاء، 14-04-2021 09:28 م محمد فضل
ردّت الإعلامية الكويتية مي العيدان على بعض التعليقات التي أشارت إلى أنها لا تصوم شهر رمضان، ونشرت على حسابها في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لها وأرفقتها بتعليق أوضحت فيه الحقيقة.

وكتبت العيدان: “حق الملاقيف والحشريين اللي قاعدين يكتبون لي صومي صومي كأني قاعدة آخذ أمر منهم، بابا من 2011 ما أصوم بأمر من الدكتور لأن عندي القلب وتليف رئوي وآخذ أدوية”.


وأضافت غاضبةً: “شنو تبوني أصوم غصب؟ ليش انتوا الله ولا سيدنا محمد؟ حتى الله وسيدنا محمد ما يجبرون أحد مريض على الصوم”.

ويشار إلى أنها تلقت تلك التعليقات بعدما نشرت على حسابها نفسه صورة توجهت من خلالها إلى جمهورها بالمباركة لمناسبة حلول الشهر الكريم.

ومنعت العيدان بعض المتابعين من الدخول إلى الحساب باستخدام خاصية “البلوك” وكتبت: “بلوك للناس الزبالة” ثم “تم طرد الزبالة”. ويشار إلى أنها تدخلت قبل هذا في القضية العالقة بين الفنان العراقي علي يوسف والفنانة الكويتية هند البلوشي وأعلنت وقوفها إلى جانب الأخيرة.
 

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