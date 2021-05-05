تعرف على حالة الطقس غدًا 24 رمضان

الارصاد

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يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يوم غد، حار على السواحل الشمالية نهارا، معتدل على كافة الأنحاء ليلا، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وقالت الهيئة إن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا عبارة عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتسجل درجات الحرارة:

القاهرة 38 - 20.

السواحل الشمالية 30- 19.

جنوب سيناء 38- 24.

شمال الصعيد 42 - 24.

جنوب الصعيد 43 - 28.