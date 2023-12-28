طبيب التجمع.. لهث وراء شهوته فكانت نهايته الصادمة

فتاة متهمة





تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 4 متهمين بالتخلص من طبيب في لتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه بدائرة قسم التجمع الخامس في محافظة القاهرة، أنهى 2 من المتهمين حياة المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططا محكما أعدوه سلفًا مع المتهمتين الأخرتين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مالي ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاه بأدوات أعددنا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان يسكن الطبيب الثري في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، وتعمل لديه خادمة تربطه بها علاقة غير شرعية، حيث طلب منها إحضار فتاة ليل من أجل إقامة علاقة غير شرعية معها.

وقررت فتاة الليل سرقة الطبيب الثري، وأعدت مخططًا شيطانيًا مع صديقتها الخادمة من أجل التخلص من المجني عليه، بمعاونة شخصين آخرين وهما زوج المتهمة الأولى، وزوج والدة المتهمة الثانية.

وأقدمت المتهمة الأولى على التعدي على الطبيب المجني عليه خلال تحضيرهما من أجل إقامة علاقة غير شرعية، كما حضرت المتهمة الثانية وتعديا معا على الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وتمكنا من سرقة مبلغ مالي منه يقدر بـ 50 ألف جنيه.