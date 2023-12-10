قصة حب ملتهبة انتهت بالزواج ثم القتل لسبب صادم.. جريمة تهز الغربية





أقدم مواطن على قتل زوجته، بعد قصة حب طويلة وخطابات غرامية على الفيس بوك في محافظة الغربية.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وبالانتقال لموقع الحادث تبين مقتل روان محمد عبدالسلام، 22 سنة، على يد زوجها "أحمد. ع. ع".



غيرة المجني عليها



وأكدت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم، وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل بعد مواعيد عمله فانهال عليها طعنا بسكين المطبخ.



وقال شهود العيان إن الزوجين كانت تربطهما علاقة حب قوية وأنجبا طفلا يدعى عبد الرحمن، منذ عدة أشهر وحياتهما كانت تتسم بالهدوء والسكينة.

وعن أسباب الجريمة، قال والد القتيلة "عرفت من شقيق روان أنها سألته سؤال واحد.. أنت اتأخرت ليه؟.. وكان فيه خلافات بينها وبين زوجها أحمد من أسبوع بسبب تكرار تأخير الزوج عن ميعاد عودته من العمل.



سكين في القلب



وأضاف:" ويوم الوفاة حدثت بينهما مشادة فى محل عمله وبعدها أخدها زوجها هي والطفل إلى المنزل وأصر على إنه يترك ابنه الرضيع عند والدته وأخدها وطلعوا البيت مع بعض ودار شجار بينهما وتطاول عليها بالضرب، وتطورت المشاجرة وبعدها أحضر سكينًا وطعنها في القلب، مما أدى إلى وفاتها في الحال".



وقبل مقتلها بساعات كتبت على صفحتها بالفيس بوك: "كل حاجة في وقتها حلوة وانت حلو في كل وقت".









