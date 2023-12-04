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تهز القلوب.. يقتل أمه ويمثل بجسدها لسبب صادم

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ارشيفية
الإثنين، 04-12-2023 01:50 م


بعد إدانته بقتل أمه والتمثيل بجثتها وشرب دمها، أنزلت محكمة جزائرية عقوبة الإعدام على مرتكب الجريمة الشهير بـ"دراكولا وهران".
وفي التفاصيل، قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في الجزائر بإعدام مرتكب الجريمة الذي دفن جثة أمه داخل منزلها.
وترجع أحداث الجريمة إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022 في منطقة عين البيضاء بولاية وهران، عندما حررت السلطات الأمنية محضرا باختفاء والدة الجاني.
وتبين أنها سيدة مسنة، لم يظهر لها أثر منذ أسبوع، وبالانتقال إلى منزلها عثرت القوات على جثتها معفرة بالتراب ومدفونة في فناء المنزل، كما عثرت على ثيابا ملطخة بالدماء.
واكتشفت جهات التحقيق بمعاونة ابنة الضحية تعرض مجوهرات المجني عليها للسرقة، وقالت إن شقيقها الأعزب كان دائم الشجار مع والدتها، وكان يجبرها على منحه المال ويهددها بالقتل.
واعترف الابن أمام جهات التحقيق بقتل وسرقة مصوغات والدته، وأدلى باعترافات تفصيلية حول قتل والدته والتمثيل بجثتها باستخدام "ساطور وفأس ومنشار وكيتار"، قبل أن يتخلص منها بردمها تحت التراب.

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