الجمعة 03 سبتمبر 2021
توقيت مصر 04:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل تنفيذ الحكم.. سعوديون ينقذون مصريين من الإعدام في المملكة (تفاصيل)

منتقبة تقتحم المسرح على فنان خليجي شهير وتحتضنه وتحاول تقبيله(فيديو)

غسّله وكفّنه.. دافن معمر القذافي يعلن شرطًا وحيدًا للكشف عن قبره

تمساح يوقع بطائرة درون وعندما التهمها انفجرت في فمه.. شاهد ما حدث

تسريب صورة لفنان شهير بدون باروكة رأسه.. شاهد شكله الصادم

شاهد/ رونالدو يفقد أعصابه ويعتدي على مدافع إيرلندا بعد ما فعله

بيان من الإفتاء للرد على طبيبة نساء وتوليد تقوم بترقيع غشاء البكارة للفتيات

عارضة أزياء خليجية شهيرة تتخطى الحدود وتظهر عارية بدون ملابس داخلية

صدمة.. نقابة الفنانين تعلن وفاة الفنان ماهر سليم

وفاة الفنان عمر قندوز وغياب جميع الفنانين عن الجنازة

ADS
 

بيان من الإفتاء للرد على طبيبة نساء وتوليد تقوم بترقيع غشاء البكارة للفتيات

Capture
ا
Native
الخميس، 02-09-2021 11:54 ص

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية لها رأي وبحث قديم في ترقيع أو رتق غشاء البكارة.
وأوضح ممدوح، خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" ردا على سؤال لطبيبة نساء وتوليد، تقوم بعمليات ترقيع لغشاء البكارة لفتيات تم التغرير بهن: "في بعض الأحوال الترقيع مطلوب ومشروع أن يكون لفتاة تم اغتصابها أو تم التغرير بها وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة، ودار الإفتاء أفتت بجواز ذلك من باب الستر وليس فيه تغرير بأحد".
وواصل: "الستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوض، والإصرار على إذلال العاصي بمعصيته سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتأييس لهم من رحمة الله، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة"، موضحا: "طالما لدي باب مفتوح أقلل به عثرة العاصي وآخذ بيديه فلا بأس في ذلك".
وأكمل: "هناك بعض الحالات حرام فيها شرعا رتق غشاء البكارة".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

1120141720585

قبل تنفيذ الحكم.. سعوديون ينقذون مصريين من الإعدام في المملكة (تفاصيل)

Capture

منتقبة تقتحم المسرح على فنان خليجي شهير وتحتضنه وتحاول تقبيله(فيديو)

download

غسّله وكفّنه.. دافن معمر القذافي يعلن شرطًا وحيدًا للكشف عن قبره

أخبار متعلقة

494963_0

بعد تصريحات كريمة.. بيان عاجل من الإفتاء بشأن زواج «البارت تايم»

2021_5_1_2_46_15_344

الإفتاء تحسم الأمر: حكم من زنا بامرأة ثم تزوج بها.. هل يُسقط ذنبه؟