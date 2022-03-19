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«طاهرة وشريفة».. فنانة شهيرة تنشر فيديو من داخل الحرم بتعليق مفاجئ

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ميرهان حسين
Native
Teads
السبت، 19-03-2022 12:05 م

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو جديد على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي أثناء تواجدها في الحرم المكي وتأديتها لمناسك العمرة .
وكانت ميرهان قد أغلقت خاصية التعليقات حتى تتجنب أي تعليقات سلبية قد تكتب لها.
وعلقت ميرهان على الفيديو قائلةً: "جمعة مباركة عليكم، يارب اكتبهالي تاني أعوام عديدة وأزمنة مديدة واكتبها لكل من اشتاق إليها واكتبها لكل حبايبي ولكل اللي بيتمناها".
وأضافت: "وقبل ماتقولوا يا طاهرة يا شريفة أنا بقول أنا بشر والبشر خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون وربنا قال إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا هو العالم بقلبي ونفسي وأعمالي ما ظهر منها وما بطن وهو اللي هيحاسبني … اللهم تقبل مني".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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