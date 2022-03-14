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بسبب علاقته بفنانة شهيرة.. انفصال محمد الشرنوبي عن زوجته

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الإثنين، 14-03-2022 09:10 ص

انفصل الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، بعد فترة زواج دامت عامًا ونصف.
وكان محمد الشرنوبي يرغب في سرية الانفصال الا أن راندا رياض فاجأته وقامت بإلغاء متابعته على انستجرام ثم حذف صورهم معا  ، مما أدى لعلم جميع متابعيهما بانفصالهما .
بعدها بأيام عادت راندا رياض بمتابعة محمد الشرنوبي مرة اخرى ولكن تصاعدت الاحداث بينهم مرة أخرى لتعود راندا رياض وتقوم ب " بلوك" لزوجها وثم قامت بالغائه واكتفت بإلغاء المتابعة وحذف الصور .
ونشب الخلاف بسبب الغيرة من  إحدى الفنانات التي شاركت  محمد الشرنوبي في احد أفلامه الأخيرة والتي تجمعه به صداقة كبيرة.
وهو الشئ الذي تسبب في غياب راندا رياض عن العرض الخاص لفيلمه فرق خبرة .
يذكر أن راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمال الفنانة أنغام، قالت إنها سعيدة بالتطور الذي يطرأ على حياة زوجها العملية، وتدعمه في اختياراته دائما.
 

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